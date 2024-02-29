Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Her gün Efeler'in farklı noktalarında vatandaşlar, STK'lar ve kanaat önderleri ile bir araya gelen Yetişkin'in bugünkü durakları Aydın Kadınlar Birliği ve Aydın Kadın Dayanışma Platformu oldu.

Yetişkin ilk olarak Aydın Kadınlar Birliği Başkanı Saadet Kavasgil ve yönetimini ziyaret etti. Efeler Belediyesi'nde CHP iktidarında kadınlara yönelik gerçekleştirilecek projelerin konuşulduğu toplantı da Yetişkin, kadınlar için pozitif ayrımcılık yapacaklarının sözünü verdi.

Yetişkin'in bir sonraki durağı Aydın Kadın Dayanışma Platformu oldu. Burada platformun Dönem Sözcüsü Alev Karakaya ve yönetim kurulu ile bir araya gelen Yetişkin, Efeler Belediyesi'nde kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapılacağının sözünü bir kez daha vererek Karakaya ve platform yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi.

"Kadınlarımızın hep yanında olacağız"

Ziyaretler sonrası açıklamada bulunan Yetişkin, "Efelerimizin her bir ferdi en iyiyi hak ediyor. Bizler de Efeler Belediyesi'nde CHP bayrağını sallandırmamız ile birlikte kentimizde kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapacak, Topuklu Efemiz Özlem Çerçioğlu'ndan aldığımız güç ile Efeler'i hak ettiği değere kavuşturacağız" dedi.