CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 Mart'taki İstanbul olaylarından sonra halkın haber alma özgürlüğüne yönelik ciddi tehditler olduğunu savundu.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyon sonrasına RTÜK'ün muhalif kanallara uyguladığı baskılara sosyal medya platformlarının da eklenmesini sert bir dille eleştirdi.

Hhalkın haber alma özgürlüğüne yönelik ciddi tehditler olduğunu savunan Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "19 Mart cunatıcıları da RTÜK'ün muhalif kanallara yönelik baskılarıyla yetinmiyorlar. BTK üzerinden sosyal medyada milletin sesini duyuran muhalif hesaplara, bağımsız haber platformlarına ve yurttaş gazeteciliği yapan profillere erişim engeli getirmeye çalışıyolar" ifadelerini kullanarak, X platformunda @xturkiye

ve @GlobalAffairs hesaplarına seslendi.

https://twitter.com/eczozgurozel/status/1907697326556139915

"Bu millet cuntacıların medya düzenini yıktı geçti" diyen Özel, "Bu güne kadar yüzlerce sayfayı 'nasıl olsa anlaşılmaz' diyerek kapattığınızı biliyoruz. Siz bugün antidemokratik uygulamalara alet olursanız, erişim engeli taleplerini uygularsanız bu millet size ne yapar iyi düşünün!" ifadelerini kullandı.