İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, berber ve kuaför stajyerleri için devlet katkısı talebini TBMM’ye taşıdı. Keşan Oda Başkanı Mutlu Gezer’den teşekkür geldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mutlu Gezer, berber, kuaför ve güzellik salonlarında eğitim gören stajyer öğrencilerin devlet katkısı kapsamına alınması talebini İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın’a iletti.

Akalın, Gezer’in Ankara ziyareti sırasında hazırlanan dosyayı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundu.

Geçmişte verilen ancak iptal edilen devlet katkısı ödemeleri nedeniyle stajyerler ve sektör temsilcileri mağduriyet yaşıyordu. Sektör yetkilileri, gençlerin meslek hayatına güçlü bir başlangıç yapabilmesi için devlet desteğinin önemine dikkat çekti. Akalın’ın girişimiyle TBMM gündemine taşınan talep, sektör çalışanları ve aileleri adına umut oldu.

Gezer, “Meslektaşlarımız, stajyerlerimiz ve aileleri adına Sayın Vekilimize teşekkür ediyoruz. Bu girişimin kısa sürede olumlu sonuçlanmasını diliyoruz” dedi.

Sektör temsilcileri, devlet katkısının yeniden başlamasıyla stajyerlerin motivasyonunun artacağını ve mesleki eğitimin güçleneceğini vurguladı.