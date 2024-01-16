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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı Kovanlık Mahallesi’nde, çiftçilere, zirai ilaç hibe desteğinde bulundu. Geçimini tarımla sağlayan yerel halka, zirai ilaç olan “bordo bulamacı” hibesi yapıldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerelden kalkınma projeleri kapsamında, tarıma ve çiftçiye olan desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda, Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Döşemealtı ilçesine bağlı Kovanlık Mahallesi’nde, geçimini tarımla sağlayan yerel halka, zirai ilaç olan “bordo bulamacı” hibesi yaptı. Kovanlık Mahallesi’ndeki çiftçilere 1500 dekarlık alan için 200 paket bordo bulamacı dağıtıldı. Bakteriyel ve fungal hastalıklara karşı önlem olarak kullanılan “bordo bulamacını”, Kovanlık Mahallesi çiftçileri, zeytin ağaçlarında kullanacak. Zeytin hasadından sonra, ilkbahar aylarında kullanımı yapılan bordo bulamacı yeni sezon öncesi ağaçlara koruma sağlamış oluyor. Bordo bulamacı verimin düşmesine sebep olan bakteri ve fungal hastalıklara karşı ağacı koruyor.

EKONOMİK ZARARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı görevlisi Mehmet Özer, “Büyükşehir Belediyesi olarak ekonomimizin temellerinden birini oluşturan tarıma olan desteğimizi sürüyor. Bu nedenle Kovanlık Mahallesi’ndeki çiftçilerimize bordo bulamacı hibesi desteğinde bulunduk. Bu ilaç kullanılmadığı zaman ağaçlar zarar görüyor ve bu da ekonomik kayba neden oluyor” diye konuştu.

BAŞKAN’A TEŞEKKÜR

Kovanlık Mahalle Muhtarı Nazım Doğan, “Zeytin ağaçlarımıza büyük zararı olan bakterileri yok edebilmemiz için bu ilaç çok önemliydi. Büyükşehir Belediyesi biz çiftçilere sık sık yardımcı oluyor, üretime katkı sağlıyor. Başkanımız Muhittin Böcek’e bize sağladığı desteklerden dolayı kendim ve mahalle sakinleri adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

ÜCRETSİZ SAHİP OLDUK

Kovanlık Mahallesi’nde çiftçilik yapan İlyas Irmak, “400 ağacım var. Bunların ilaçlanması için Belediyemiz bize destekte bulundu. Bu ilaç bizim sürekli atmamız gereken bir ilaç, bu maliyetli ilaca ücretsiz şekilde sahip olmamız bizi çok sevindirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.