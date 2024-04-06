Cihangir Ceyhan’ın başrolünü üstlendiği “Dengeler: Biri Olmak” dizisinin fragmanı yayınlandı. Geniş kadrosuyla dikkat çeken dizi, 19 Nisan’da GAİN izleyicileriyle buluşacak.İSTANBUL (İGFA) - Cihangir Ceyhan’ın başrolünü üstlendiği “Dengeler: Biri Olmak” dizisinin yayın tarihi duyuruldu. GAİN’in merakla beklenen yeni dizisi 19 Nisan’da izleyiciyle buluşacak.

Geniş oyuncu kadrosuyla öne çıkan dizide Cihangir Ceyhan, yaşadıkları sonucunda gayrimeşru dünyaya çekilen Ferit Kamacı karakterini canlandırıyor. Çocukluğundan beri bambaşka bir hayatın hayaliyle yaşan Ferit, kendisini adım adım suç, şiddet, hırs ve intikam dolu bir dünyanın içinde bulur. Gerçekleşmemiş ihtimallerle birlikte çocuk ruhunu ve naifliğini arkasında bırakmak zorunda kalan Ferit, “biri olma” yolunda çok şey feda edecektir.

Inter Yapım imzalı “Dengeler: Biri Olmak” dizisinde Cihangir Ceyhan’a Mazlum Çimen, Erol Babaoğlu, Sabahattin Yakut, Savaş Satış, Burak Şafak, Tanju Bilir, Ulvi Kahyaoğlu, Gurur Çiçekoğlu, Zamire Zeynep Özdemir, Mücahit Koçak, Canan Ürekil ve Ersin Olgaç gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda Süleyman Mert Özdemir’in oturduğu “Dengeler: Biri Olmak” dizisinin senaryosu ise Sarp Kalfaoğlu’na ait.