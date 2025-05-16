Cittaslow Türkiye Ulusal Ağ Toplantısı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Cittaslow Türkiye Koordinatörü ve Uluslararası Cittaslow Genel Başkan Yardımcısı Muhittin Böcek başkanlığında Safranbolu’da gerçekleştirildi.ANTALYA (İGFA) - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu, Cittaslow Türkiye Ulusal Ağ Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Cittaslow Türkiye Koordinatörü ve Uluslararası Cittaslow Genel Başkan Yardımcısı Muhittin Böcek ve Cittaslow Türkiye ağında yer alan belediye başkanları katıldı.

HER GEÇEN GÜN DAHA İYİ OLMASI ADINA ÇALIŞIYORUZ

Toplantının açılış konuşmasını yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu tür toplantıların şehirlerin tanıtımı adına büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Fuar ve tanıtım organizasyonları belediyelerin, şehirlerin gücünü arttırıyor. Cittaslow 7 farklı kategori 73 kriteri olan çok önemli bir organizasyon. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak gittiğimiz fuarlarda Cittaslow organizasyonumuzu anlatıyoruz. Burası tüm partilerden seçilmiş belediye başkanın yer aldığı siyaset üstü bir kurum. Antalya 2024 yılında yerli ve yabancı misafirimiz olmak üzere yaklaşık 27 milyon vatandaşımıza ev sahipliği yaptı. Turizmi geliştirmek daha iyi noktalara taşımak adına, her geçen günün gelen günden daha iyi olması için çalışıyoruz” dedi.

YEREL KİMLİĞİMİZİ MERKEZE ALDIK

Böyle anlamlı ve vizyoner bir buluşmaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Safranbolu Belediyesi olarak yerel üretimi destekleyen tarım projelerinden, yavaş yaşamı teşvik eden kültürel etkinliklerimize, doğaya saygılı çevre politikalarımızla, tarihi dokuyu koruyan projeler üretiyoruz. Bugünü değil, gelecek kuşakları düşünen bir şehir planlıyoruz. Çalışmalarımızda sürdürülebilirlik, dayanıklı kentler, katılımcı demokrasi, yerel kimliğe sahip çıkma gibi temel değerleri belediyecilik anlayışımızın merkezine yerleştirdik” diye konuştu.

BELEDİYELER ÇALIŞMALARINI ANLATTI

Açılış konuşmalarından sonra Cittaslow Türkiye Ofisi’nin yürüttüğü çalışmalara ilişkin belediye başkanlarına bilgi verildi. Toplantıda Citteslow’a aday belediyelere ilişkin değerlendirmeler yapılırken, Safranbolu, Seferihisar, Gerze ve Arapgir Belediyeleri yürüttükleri çalışmaları paylaştı. Cittaslow Türkiye Ulusal Ağ Toplantısı’nda Türkiye’nin güncel gelişmeleri, aday ilçeler süreci, “Cittaslow Fikir Maratonu”, Cittaslow Metropol Antalya uygulamaları ve Safranbolu’nun iyi uygulama örnekleri anlatıldı. Safranbolu Belediyesi’nin hayata geçirdiği Cittaslow uygulamalarını yerinde incelenirken, Bağlar Köyiçi, Hıdırlık Seyir Tepesi, Belediye Üretim Serası ve Tarihi Çarşı gibi durakları içeren teknik inceleme gezisi yapıldı.