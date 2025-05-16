Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı ile Hendek’i bağlayan Dinsiz Deresi üzerindeki Yeniorman Köprüsü’nü yenilemek için çalışmalara başladı. 47 metre uzunlukta, 16 metre genişlikteki yeni köprü, 48 fore kazıkla güçlendirilerek doğal afetlere karşı dayanıklı olacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Akyazı ile Hendek ilçelerini birleştiren Dinsiz Deresi üzerindeki Yeniorman Köprüsü’nde yenileme çalışmalarının başladığını duyurdu.

Deprem, sel, taşkın ve heyelan gibi doğal afetlere karşı dayanıksız olan ve kullanım ömrünü tamamlayan mevcut köprünün yerine, modern standartlarda, güvenli ve dayanıklı bir köprü inşa ediliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, eski köprüyü tamamen yıkmak için ön hazırlıkları tamamladı ve hattı ulaşıma kapattı.

Yeni köprü için 48 adet farklı çaplarda fore kazık, onlarca metre derinliğe titizlikle çakılıyor. 47 metre uzunluk ve 16 metre genişliğe sahip olacak köprü, iki açıklıklı tasarımıyla ulaşım güvenliğini en üst düzeye çıkaracak.