Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve halk oylamasıyla işlevi belirlenen Erman Şahin Spor Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

MUĞLA (İGFA) - Kentin kültürel mirasını yaşatmak ve vatandaşlara sağlıklı yaşam alanları sunmak amacıyla hayata geçirilen merkez, adını Muğla’nın değerli siyasetçilerinden Erman Şahin’den alıyor.

Menteşe Evleri’nde yapımına başlanan yapının işlevi, Büyükşehir Belediyesi tarafından halk oylamasına sunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği oylama sonucunda binanın spor merkezi olarak değerlendirilmesine karar verildi. Tesise, Muğla’ya uzun yıllar hizmetleri bulanan Erman Şahin’in adı verildi.

Açılış törenine Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Erman Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MODERN TESİS, UYGUN FİYAT, UZMAN KADRO

Toplam bin metrekare kapalı alana sahip olan spor merkezi, iki kattan oluşuyor. Üst katta, modern ekipmanlarla donatılmış 500 metrekarelik bir fitness salonu yer alıyor. Aynı anda yaklaşık 60 kişiye hizmet verebilecek kapasiteye sahip salon, sporcuların güvenli ve verimli bir ortamda antrenman yapabilmesi için özenle tasarlandı.

Alt katta ise kadın ve erkek kullanıcılar için ayrı duş ve soyunma odaları ile tuvaletler yer alıyor. Ayrıca 25 kişilik kapasiteye sahip çok amaçlı pilates salonu grup dersleri için hizmet verecek. Spor merkezi, alanında uzman eğitmen kadrosuyla Muğlalılara profesyonel bir spor deneyimi sunacak.

65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLAR İÇİN ÜYELİK ÜCRETLERİ SEMBOLİK SEVİYEDE

Spor merkezinin üyelik ücretleri, toplumun tüm kesimlerine hitap edecek şekilde belirlenirken özellikle ileri yaş grupları için teşvik edici bir model uygulandı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar spor merkezinden aylık yalnızca 1 TL ücretle faydalanabilecek. Öğrenciler için aylık üyelik bedeli 300 TL, yetişkinler içinse 750 TL olarak belirlendi.

Haftanın yedi günü saat 08.30 ile 22.00 arasında açık olacak spor merkezi, vatandaşlara hem fiziksel sağlık hem de sosyal etkileşim açısından nitelikli bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor.

TETİK: "FİTNESS’TENPİLATES’E, 30 MİLYONLUK SPOR KOMPLEKSİ HİZMETE GİRDİ"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Münevver Tetik, Erman Şahin Spor Merkezi'nin teknik detaylarını paylaşarak şu açıklamalarda bulundu:“Projenin yapımına ilk olarak Menteşe Kent Market olarak başlanmıştı. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın halk katılımına verdiği önem doğrultusunda yapılan referandum sonucu, yapının işlevi spor merkezi olarak yeniden belirlendi.

Yapı, betonarme çerçeve sistem ve çelik tonoz çatılı olarak projelendirildi. Binanın ısıtma ve soğutma ihtiyacı için klima sistemi ve havalandırma tesisatı kurulmuş durumda. Elektrik kesintilerine karşı da 100 kW gücünde bir jeneratör tesis edilerek kesintisiz hizmet sağlanması amaçlandı.Tüm bu çalışmaların sonunda, projenin toplam maliyeti 30 milyon TL olarak gerçekleşti.”

MURATLI: “MODERN SPOR TESİSİNE QR KODLA GÜVENLİ GİRİŞ DÖNEMİ”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hülya Muratlı, Erman Şahin Spor Merkezi’nin işlevselliği ve kullanıcı dostu yapısı hakkında bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

“Bu tesis, yalnızca spor yapmak isteyen vatandaşlarımız için değil; aynı zamanda sağlıklı bir yaşamı benimsemek isteyen tüm bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Spor salonumuz, aynı anda 60 kişiye hizmet verebilecek kapasitede oluşturuldu. Zemin katta grup derslerinin yapılacağı çok amaçlı salonlar yer alıyor.

Spor merkezimizde görev alacak eğitmenlerimiz, üniversitelerin beden eğitimi ve spor bölümlerinden mezun, alanında uzman 5 spor hocasından oluşuyor.

Tesisimizde ayrıca ilk yardım odası, dinlenme alanı ve modern, hijyenik duş ve soyunma alanları da bulunmakta. Tüm bu detaylar, kullanıcıların konforu ve güvenliği göz önünde bulundurularak planlandı.

Salonumuzda üyelik ve giriş işlemleri de dijital altyapıyla destekleniyor. Spor merkezinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız, Muğla Büyükşehir Belediyesi Gelirler Birimi’ne başvurarak üyelik ücretlerini ödeyebilirler. Kendilerine verilen dekont ve QR kodları, Erman Şahin Spor Merkezi girişinde bulunan kayıt sistemine tanımlanarak girişleri aktif hale getirilecek. Böylece tesisimize girişler hem kontrollü hem de güvenli şekilde sağlanmış olacak.”