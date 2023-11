Tahmini Okuma Süresi: dakika

Her kültür-sanat takviminde çocuklara özel birbirinden keyifli programlar düzenleyen Büyüşehir Belediyesi, kasım ayı takvimi kapsamında aileleri ve çocukları “Kırmızı Başlıklı Kız” isimli tiyatro gösterisinde buluşturdu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerinde çocukları unutmuyor. Sakarya’da yaşayan binlerce çocuğun yakından ilgilendiği, birbirinden eğlenceli, keyifli ve öğretici organizasyonlar düzenleyen Büyükşehir, ailelerden büyük memnuniyet alıyor.

Büyükşehir çocukları, dolu-dolu geçen Kasım Ayı Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Sosyal Gelişim Merkezi’nde düzenlenen “Kırmızı Başlıklı Kız” isimli çocuk tiyatrosunda buluşturdu.

İki seans olarak gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar hem güldü hem eğlendi hem de aile, arkadaş, dayanışma konularında önemli konularda yapılan çıkarımları kodladı. Tiyatro oyunundaki “anne sözünün önemi” vurguları ise çocuklara çok önemli bir uyarı niteliğindeydi.

Ayrıca sahip oldukları her şeyin kıymetini bilmek ve başkalarına ait olan her şeye karşı saygılı ve seviyeli yaklaşılması konularında önemli tavsiyeler içeren tiyatro oyunu doğa sevgisi konusunu da işledi. Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Geleceğimizin mimarı, yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza her türlü duyguyu tanıma fırsatı veren, gerekli bilinci aşılayan organizasyonların sayısını artırıyoruz. Onlara keyifle geçen güldürürken öğreten etkinlikler sunuyoruz. Kasım ayı takvimimiz de dolu-dolu geçiyor. Tüm Sakaryalı sanat dostlarını bekliyoruz” denildi.