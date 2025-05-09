Türkiye’den transit geçen buğday ve un ticaretindeki maliyet eşitsizliği, yerli üretici ve ihracatçıları zorluyor. Sektör temsilcileri, Habur Sınır Kapısı’nda maliyet dengesi için ton başına en az 80 dolar ücret talep ederken, alternatif güzergâhların açılmasını istiyor.MARDİN (İGFA) - Türkiye’deki buğday ve un ticaretinde yaşanan maliyet eşitsizliği, yerli üretici ve ihracatçıları olumsuz etkiliyor.

Sektör temsilcileri, transit buğdaydan analiz veya sigorta adı altında ton başına en az 80 dolar ücret alınmasını talep ederek, Türk ürünlerinin uluslararası pazarda rekabet gücünü koruyabilmesi için acil düzenleme çağrısı yaptı.

Yıllık 15-16 milyar dolarlık ticaret hacmiyle bölge ekonomisinin kalbi olan Habur Sınır Kapısı’nda, transit buğdaydan ücret alınmaması Türk üreticileri zorluyor. Sektör temsilcileri, sistemli engellerin kalkması halinde ihracatın 20 milyar doları aşabileceğini belirtiyor.

Nusaybin Sınır Kapısı’nın Şara Hükümeti’ne devriyle, Rabia Kapısı üzerinden Musul’a ulaşan yeni bir güzergâh açılması planlanıyor. Ancak, Irak merkezi hükümeti ile Kuzey Irak yönetimi arasındaki anlaşmazlıklar bu girişimi engelliyor. Sektör, bu sorunun Türkiye’nin ticari çıkarlarına zarar verdiğini vurguluyor.

KUZEY IRAK’TA TÜRK UNUNA EK MALİYET

Kuzey Irak’ta buğday sıfır gümrükle ithal edilirken, Türk ununa ton başına 127,5 dolar ek maliyet uygulanıyor. Bu durum, Türk ununun pazarda rekabet edememesine neden oluyor. Irak Hükümeti’nin vergisiz un ithalatı ise Türk ürünlerinin pazar payını düşürüyor.

MARDİN’DE FABRİKALAR KAPANDI

Dengesiz uygulamalar, özellikle Mardin’i vurdu. Son yıllarda 50’ye yakın fabrika kapanırken, binlerce kişi işsiz kaldı. Sektör temsilcileri, bu kayıpların önlenmesi için acil önlem alınmasını istiyor.

Sektör, Kalkınma Yolu Projesi’nin hızlandırılmasını ve yeni ticaret kapılarının açılmasını talep ediyor. Irak ve Kuzey Irak ile ticari anlaşmazlıkların çözümü için diplomatik adımların atılması, Türk ürünlerine uygulanan ek maliyetlerin kaldırılması gerektiği belirtiliyor.

Transit buğdaydan alınacak ücretlerle maliyet eşitliği sağlanırsa, Türk üreticilerinin uluslararası pazarda güçleneceği ifade ediliyor.