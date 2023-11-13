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Tüm Türkiye’de ilköğretim, orta ve lise düzeyindeki okulların cuma günü tatile girmesiyle birlikte yurt içi ve yurt dışına tatil planları yapanlar henüz yolculuk başlamadan yolculuk stresini yaşamaya başlıyorlar. Tatil dönüşlerinde de çocukların daha yorgun olması nedeniyle uçak yolculukları birçok ebeveyn açısından stres yaratabiliyor. Çocukların yolculuk sırasında ağlamaları, sıkılmaları ya da acıkmaları ebeveynler açısından endişe kaynağı olabiliyor.

Dünyanın en büyük yolcu hakları şirketi AirHelp, özellikle küçük çocuğu olan ailelerin seyahate çıkmadan önce yapmaları gereken hazırlıkları, almaları gereken önlemleri ve haklarını aktardı. Havayolu yolcularına tazminat talepleri için hızlı ve risksiz bir hizmet sunan AirHelp, ailelerin beklenmedik durumlarda yapılması gerekenleri bilmeleri gerektiğine dikkat çekiyor.

Havayolu şirketleriyle seyahat ederken farklı yaş gruplarına dikkat!

Bebeğinizle uçacaksanız bebeğinizin kaç günlük olduğu büyük önem taşıyor. Birçok havayolu şirketi, bebeğinizin en az 14 günlük olması durumunda uçmalarına izin veriyor. Bazı havayolları ise 2 günlük çocukların bile uçmalarına izin verebilir, ancak yine de doktor raporu isteyebilir. Bir bebekle uçmaya karar verdiğinizde her zaman havayolu şirketini arayarak bebek seyahati ile ilgili politikalarını öğrenmelisiniz.

Pasaportlar

Birçok kişi çocukların ebeveynlerinin pasaportuyla seyahat edip edemeyeceğini merak eder. İç hat uçuşlarında geçerli bir kimlikle seyahat edebileceğinizden pasaporta gerek olmaz, ancak uluslararası uçuşlarda çocuğunuzun kendi geçerli pasaporta sahip olması gerekiyor. Geçmişte bazı ülkeler, çocukların ebeveynlerinin pasaportlarıyla seyahat etmelerine izin vermiş olsa da bu artık geçerli değil. Boşanmış ancak ortak velayete sahip olan ebeveynler de ek belgelere ihtiyaç duyabileceklerini unutmamalılar.

Sıvılara getirilen limitler

Uçaktaki sıvı limitleri nedeniyle ebeveynler, bebeklerini uzun bir uçuşta nasıl besleyeceklerini düşünürler. Bebekler özel bakıma ihtiyaç duydukları için uçakta bebeğinizi besleme hakkına sahipsiniz, bu nedenle arıtılmış su, süt ve bebek maması gibi özel bakım gerektiren malzemeleri getirmenize izin verilir. Biraz daha büyük çocuklar için meyve suyu bile getirebilirsiniz. Ancak, tüm sıvılarınızı güvenli bir şekilde sakladığınızdan ve güvenliklerini kontrol etmenin kolay olduğundan emin olun. Güvenlik görevlileri, şişeleri ve pipetli bardakları açma ve içeriklerini koklama hakkına sahiptir.

Oto koltuğu ve bebek arabası taşıma

Birçok havayolu şirketi, yanınızda bir adet oto koltuğu veya bebek arabası götürmenize izin verecektir. Ancak, ağırlık sınırlamaları bulunuyor ve aileler, özellikle bağlantılı uçuşları varsa, bebek arabalarını check-in yaptıklarında uzun bekleme sürelerinin farkında olmalıdırlar. Seyahat için küçük bebek arabaları veya katlanabilir bebek arabaları öneriliyor. Havayolları bebek arabalarının hasarını karşılamıyor. Ayrıca, kapıda kontrol edilen bebek arabalarını almak için bazen 15-45 dakika beklemeniz gerekebilir. Sırf bu nedenle bağlantılı uçuşu kaçırabilirsiniz.

Havayolu koltuklarınızı ayırıyor

Havayolu şirketi rezervasyon yapmamışsanız koltuklarınızı ayırmaya çalışabilir. Ancak, küçük çocuklarınız varsa birlikte oturma hakkına sahipsiniz, bu durumu havayolu personeline önceden bildirmeniz önemlidir. Eğer koltuğunuzu önceden satın almadıysanız, mümkün olan en erken zamanda check-in yapmayı unutmayın. Genellikle bu sırada koltuklar atanır, bu nedenle birlikte oturma şansınız daha yüksek olacaktır. Eğer koltukların ayrıldığını fark ederseniz, mümkün olan en kısa sürede görevliye başvurarak koltuk değişikliği isteyin. Uçuşa binmeden önce gönüllülerden koltuk değişikliği isteyebilir ve ihtiyaç duyulması halinde diğer yolcuları upgrade edebilirler. Uçağa binmeden önce bu sorunu çözmeye çalışmalısınız.

Sıkılma ve öfke nöbetleri

Çocuklar muhtemelen uçuş sırasında sıkılacak veya rahatsız hissedecekler, bu da bazen öfke nöbetlerine ve ağlamalara neden olabilir. Uçmak özellikle küçük çocuklar için streslidir, çünkü genellikle neden saatlerce aynı yerde oturmaları gerektiğini anlayamazlar. Çocuklar için sağlıklı atıştırmalıklar bulundurmak çok önemlidir. Ayrıca, öfke nöbetleri durumunda ne kadar mantıksız görünürse görünsün onların duygularını onaylayın. İşler kötüleştiğinde derin bir nefes alın ve uçuşun sonsuza kadar devam etmeyeceğini hatırlayın.

Kulak ve hareket rahatsızlıkları

Kulaklar, uçak yükselirken veya alçalırken oluşan basınç değişikliğinden ağrıyabilir, çocuklar uçağın hareketinden kaynaklanan mide bulantıları yaşayabilir. Kulak rahatsızları için çocuklara düzenli aralıklarla sakız çiğnemelerini, yiyecekler yemelerini, esnemelerini ve yutmalarını teşvik edebilirsiniz. Hareket rahatsızlıklarını hafifletmek için ebeveynler, çocuklarına boş mideyle seyahat etmek yerine hafif yemek yemelerini teşvik edebilir.

Tüm havayolu şirketleri koltuğunuzun önünde bulantı çantası bulundurur. Çocuğunuz rahatsız hissettiğinde hazır bulundurun.

Acil sağlık durumları

Seyahat esnasında çocuğunuzun uçakta ishal olması veya aniden hastalanması durumunda hemen bir uçuş görevlisini çağırarak yardım isteyin. Uçuş görevlileri genellikle ilk yardım sağlama konusunda eğitimlidir ve tıbbi bir acil durumda uçakta yardımcı olabilecek bir doktor olup olmadığını bile sorabilir. Çocuğunuzla küçük bir acil durum yaşarsanız, hatta kalkış sırasında bile uçuş ekibini aramak en doğru yöntemdir. Çağrı düğmesine basmaktan çekinmeyin.

Çocuğunuzu kaybetmek

Çocuğunu havalimanında kaybetmek birçok ebeveynin kabusudur. Çocuklarınızın ve eşyalarının fotoğrafını havaalanında çekmenizi öneriyoruz, böylece en güncel fotoğrafı güvenlik birimleriyle ve diğer yolcularla paylaşmanız mümkün olur. Çocuğunuzu kaybettiğinizi düşündüğünüz an sakin olun ve etrafınıza bakın, belki de onu kalabalığın içinden seçebilirsiniz. 5-10 dakika içinde bulamazsanız polisi devreye sokun. Çoğu havaalanı, kaybolan çocukları bulduklarında duyuru yapar ve sizi almaya çağırır.

Uçuş gecikmeleri ve iptaller

Uçuş gecikmeleri ve iptaller, tüm ailenizle seyahat etmiyorsanız bile yeterince stresli olabilir. Uzun bir uçuş gecikmesi veya iptal durumunda çocuğunuzu sakin tutmaya ve eğlendirmeye çabalayın. Ve en önemlisi — haklarınızı bilin! İki saatten fazla süren uçuş rötarı varsa, ailenize havayolundan ücretsiz olarak yiyecek ve içecek hakkı verilir. Uzun süreli rötarlarda havayolu, size ve ailenize havaalanında konaklama ve ulaşım sağlamak zorundadır. Sizi çocuklarınızdan ayırmamalarına ve size uygun büyüklükte bir otel odası vermelerine dikkat edin.

Son olarak rötarlı veya iptal edilen uçuş için 600 €'ya kadar tazminat alabileceğinizi unutmamalısınız. Uçuşunuz son dakikada iptal edilmişse veya 3 saatten fazla rötar olmuşsa, Avrupa Birliği ülkelerinden birine uçtuğunuz takdirde tazminat alma hakkınız bulunuyor. AirHelp yaşanan uçuş mağduriyetlerinin ardından hem haklarını almaları hem de tazminat kazanmaları için yolculara destek vermeyi sürdürüyor. Ayrıca ebeveynler, çocukların yetişkinlerle aynı miktarda tazminata hak kazandıklarını bilmeliler.

AirHelp Hakkında

AirHelp, dünyanın en büyük havayolu yolcu hakları kuruluşudur. AirHelp, kurulduğu 2013 yılından bu yana havayoluyla seyahat edenlere rötarlı ve iptal edilmiş uçuşlardan kaynaklanan tazminatı talep etmelerinde ve ayrıca uçuşa kabul edilmeme durumunda destek vermektedir. AirHelp, 2 milyonun üzerinde yolcunun gecikmiş veya iptal edilmiş uçuşlar için hak ettikleri tazminatı almalarına yardımcı olmuş olmanın mutluluğunu yaşamaktadır. Ayrıca, AirHelp havayolu yolcularının haklarını dünya çapında daha da güçlendirmek için yasal ve siyasal adımlar atmaktadır.