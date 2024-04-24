Denizli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel hazırladığı programlar kapsamında CSO Film Müzikleri Konseri düzenledi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları coşkulu bir şekilde sürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Film Müzikleri Konseri düzenlendi. Etkinliğe Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Marım, davetliler ve binlerce Denizlili katıldı. Star Wars, Gladyatör, Harry Potter ve Mission Impossible gibi birçok film müziklerinin icra edildiği, Şef Cemi’i Can Deliorman’ın yönettiği CSO performanslarıyla izleyenleri büyülerken, konser sonunda davetliler sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı.

Dünyada eşi benzeri olmayan bir bayram

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CSO sanatçılarına ve izleyicilere katılımlarından dolayı teşekkür ederek, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile bir kez daha dünyada eşi benzeri olmamış bayramlardan birini daha yaşayacağız. 23 Nisan, ülkemizin demokrasiye, özgürlüğe ve gelecekte huzurlu bir hayat yolculuğuna başlamış olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı o güzel gündür. Bizlere bu güzel vatanı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu bayramı çocuklarımıza armağan ediyor olması gerçekten ne kadar büyük bir dehanın, ne kadar büyük bir öngörünün sahibi olduğunu da bir kez daha bizlere göstermiştir” dedi.

“Atatürk bu ülkeyi gençlere emanet etmiştir”

Bu özel günlerin kendilerine miras olmadığını, çocuklara emanet edildiğini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi belediye başkanlarına, cumhurbaşkanlarına, bakanlara, valilere, müsteşarlara veya başkalarına emanet etmemiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi gençlere emanet etmiştir. Biz de bu şiara inanan temsilcileri olarak, gençlerimizin huzurlu bir hayat sürmeleri, gelecekleri ile ilgili kaygı taşımadıkları, ülkemizin güzel coğrafyasını terk ederek başka bir coğrafya hayali kurmadıkları bir Türkiye’de, bir Denizli’de buluşmayı diliyoruz.” Konuşmanın ardından Vali Coşkun ve Başkan Çavuşoğlu, günün anısına Şef Cemi’i Can Deliorman’a plaket verdi.