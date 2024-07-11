Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında, devlet ve hükûmet başkanları ile eşleri onuruna verdiği resmî akşam yemeğine katıldı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi için geldiği ABD'nin başkenti Washington'da temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, ABD Başkanı Biden’ın verdiği resmi yemeğe katıldı

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde, devlet ve hükûmet başkanları ile eşleri onuruna Beyaz Saray'da verdiği resmî akşam yemeğine katıldı.