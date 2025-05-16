Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya’da TUSAŞ ve Airbus arasında HÜRJET için imzalanan mutabakatı duyurarak, “İHA-SİHA’da dünyada parmakla gösterilen bir ülke olduk. Aynı başarıyı HÜRJET ile yakalayacağız” dedi.ANKARA (İGFA) -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Airbus arasında İspanya’da imzalanan HÜRJET mutabakatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Madrid’de gerçekleşen anlaşma ile HÜRJET’in İspanya Hava Kuvvetleri envanterine girmesi için ortak çalışma başlatılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu adımın Türkiye’nin savunma sanayisindeki yükselişini taçlandırdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte İHA ve SİHA teknolojileri için engellerle karşılaşıldığını anımsatarak “Bir dönem olmadık bahanelerle ülkemize verilmeyen İHA-SİHA teknolojisinde şimdi dünyada parmakla gösterilen konuma geldik. Ürün almak için başkalarının kapısını çalan bir ülkeyken, hamdolsun artık kapısı çalınan ülke olduk” dedi.

Dün İspanya’da Hürjet projemiz için önemli bir mutabakat imzalandı.Mutabakat neticesinde Airbus ve TUSAŞ, Hürjet’in İspanya Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi için ortak çalışma yapacak.… pic.twitter.com/DIHWwolJmP— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 15, 2025

HÜRJET İLE YENİ HEDEF

Türkiye’nin ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET’in, İHA-SİHA’daki başarı hikâyesini tekrarlayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aynı başarı hikâyesini eğitim uçağımız HÜRJET’le yakalamak istiyoruz” diyerek, projenin uluslararası arenada Türkiye’yi daha da güçlendireceğine olan inancını dile getirdi.

Mutabakat, İspanya Savunma Bakanlığı, TUSAŞ ve Airbus arasında FEINDEF 2025 Fuarı’nda imzalandı.