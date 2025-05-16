İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın organlarında yer alan “Yeni yargı paketiyle 12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak” iddiasını yalanladı. 10. Yargı Paketi’nin, 2 yıl altındaki cezalarda “cezasızlık algısını” ortadan kaldırmak için en az 8’de 1 oranında hapis zorunluluğu getireceği belirtildi.ANKARA (İGFA) - Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan “Yeni yargı paketiyle 12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak” iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Merkez, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

“CEZASIZLIK ALGISI”NA KARŞI ADIM

Adalet Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalar, 2 yılın altındaki suçlarda yatar olmamasının “cezasızlık algısına” yol açtığını ortaya koydu.

Bu kapsamda hazırlanan 10. Yargı Paketi, cezada indirim yerine, 2 yıl ve altında ceza alanların da en az 8’de 1 oranında cezaevinde kalmasını zorunlu kılacağı ve böylece, daha önce hapis yatılmayan bazı suçlar için ceza infazı uygulanacağı kaydedildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “12 yıl ceza alan birinin 9 ay hapis yatıp çıkacağı” iddiasının tamamen asılsız olduğunu, bu tür hesaplamaların gerçeği yansıtmadığını belirtilirken, Yargı Paketi’nin genel af değil, infaz sisteminde düzenleme amacı taşıdığı ifade edildi. Paketin yasalaşması halinde, cezaların daha etkin uygulanması ve cezasızlık algısının kırılması hedefleniyor.