Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımı’nı tebrik etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. 'Bizim Çocuklar'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum."

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN’DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından A Millî Futbol Takımımızı tebrik ettiği bir paylaşım yaptı.

İletişim Başkanı Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

“Tebrikler A Millî Takım, tebrikler #BizimÇocuklar

Omuz omuza verdik, coşkuyla ilerledik; şimdi gurur duyma zamanı...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı canıgönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”