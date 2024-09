CW Enerji, Çankırı’da faaliyet gösteren bir firmanın çatısını 6900,79 kWp gücünde güneş enerji santrali ile donattı. Güneş enerji santrali ile firma yılda yaklaşık 613 adet ağacın atmosferden uzaklaştırdığı miktara eşit olan 4.061.032 kg karbondioksit salınımını önleyecek ve daha temiz bir dünya için çalışmasına devam edecek.ANTALYA (İGFA) - CW Enerji, daha yaşanabilir bir dünya için adımlarını hız kesmeden atmaya devam ediyor. Türkiye’nin çeşitli noktalarındaki fabrikaların çatılarına güneş enerji santrali (GES) kuran CW Enerji, Çankırı’da faaliyet gösteren bir firmanın çatısına da imzasını attı.

CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, firmanın çatısına güneş enerji santrali kurulumunun tamamlandığını belirterek, “Uygulamasını tamamladığımız 6900,79 kWp gücündeki çatı üzeri GES projesi ile daha temiz bir dünya için bir adım daha atıldı. Güneş enerji santrali ile firma yılda yaklaşık 613 adet ağacın atmosferden uzaklaştırdığı miktara eşit olan 4.061.032 kg karbondioksit salınımını önleyecek. Firma artık enerji ihtiyacını CW Enerji’nin kurduğu güneş enerji santrali ile karşılayacak” dedi.

Proje kapsamında, firmanın çatısına kurulan güneş enerji sistemi sayesinde yıllık enerji ihtiyacının önemli bir kısmının güneşten karşılanacağını ifade eden Yılmaz, bu sayede hem karbon ayak izinin azalacağını hem de enerji maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağlanacağını kaydetti.

GÜNEŞTEN ELEKTRİK ÜRETİMİNİ HER GEÇEN GÜN ARTIRMALIYIZ

Sürdürülebilir enerji çözümleri sunarak hem çevreye hem de firmaların enerji maliyetlerini düşürmeye yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini dile getiren Yılmaz, “Elektrik ihtiyacımız günden güne artıyorken gelecekte enerji sıkıntısı çekmemek adına güneşten elektrik üretimini her geçen gün artırmalıyız. Bu bilinçle, Türkiye’nin her köşesine güneş enerjisinin gücünü yaymaya devam ediyoruz. CW Enerji olarak, hem insanlığın enerji ihtiyacının yeşil enerjiden karşılamasını sağlamak hem de daha yaşanabilir bir gelecek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. “Güneşin olduğu her yerdeyiz” sloganımızla çatıları CW Enerji panelleri ile donatmaya tüm hızımızla devam edeceğiz” diye konuştu.