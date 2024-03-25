CW Enerji, daha iyi ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarına devam ediyor. Edirne’de faaliyet gösteren bir firma ile anlaşma yapan CW Enerji, firmanın çatısına 1481,31 kWp gücündeki güneş enerji santrali kurulumunu tamamladı.

ANTALYA (İGFA) - CW Enerji, Türkiye’nin dört bir yanındaki firmaların çatısına, güneş enerji santrali (GES) kurmaya devam ediyor. Edirne’de faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 1481,31 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamlayan CW Enerji, daha iyi ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarına devam ediyor.

Proje hakkında açıklamada bulunan CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, Türkiye'de yenilenebilir enerjiye olan talebin her geçen gün artığını söyledi. Bu dönüşümde güneş enerjisinin önemli bir yeri olduğunu ifade eden Yılmaz, “CW Enerji olarak bu dönüşüme kurulumunu tamamladığımız her bir güneş enerji santrali ile katkıda bulunuyoruz. Ülkemizin dört bir yanında CW Enerji güneş panelleri ile donatmayı sürdürüyoruz ve bu sayede ülkemizin enerji ihtiyacını karşılarken çevre dostu bir yaklaşım da sergiliyoruz. Güneş panellerimiz sayesinde firmalar karbon ayak izini azaltarak temiz bir gelecek için de atmış oluyor” dedi.

Teknoloji odaklı çözümleri ile Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerinde projeler geliştirdiklerini dile getiren Yılmaz, sürdürülebilir enerji üretimine destek olduklarını kaydetti.

FİRMA ELEKTRİK İHTİYACININ ÖNEMLİ BİR MİKTARINI GÜNEŞ PANELLERİ İLE KARŞILAYACAK

Edirne’de faaliyet gösteren bir firma ile de anlaşma yaptıklarını ve firmanın çatısını güneş panelleri ile donattıklarını belirten Yılmaz, “Firmanın çatısına 1481,31 kWp gücündeki güneş enerji santrali kurulumunu tamamladık. Güneş enerji santrali ile firma yılda yaklaşık 123 ağacı kurtaracak ve 813.353 kg karbondioksit eşdeğeri kadar salımının önüne geçecek” diye konuştu.

Yılmaz, firmanın güneş enerji santrali ile elektrik ihtiyacının önemli bir miktarını güneş panelleri ile karşılayacağını da sözlerine ekledi.