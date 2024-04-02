CW Enerji, sürdürülebilir bir büyüme anlayışı çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Firma, güneş paneli üretiminin yanında artık alüminyum çerçeve üretimini de kendi bünyesinde gerçekleştirecek bir yatırım için düğmeye bastı.ANTALYA (İGFA) - CW Enerji, sürdürülebilir bir büyüme anlayışı çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Firma, güneş enerjisi panelleri bileşenlerinin ana unsurlarından biri olan alüminyum çerçeve üretimini de kendi bünyesinde gerçekleştirecek.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Savran, güneş enerjisi panelleri bileşenlerinin ana unsurlarından biri olan alüminyum çerçeve için üretim faaliyetlerinin başlatılması kararı aldıklarını söyledi.

Şirketleri tarafından alüminyum çerçeve üretim tesisi yatırımı ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapılan teşvik başvurusunun 26.03.2024 tarihli ve 564406 sayılı teşvik belgesinin onaylanması doğrultusunda yatırımın başlatıldığını ifade eden Sarvan, “Yatırıma istinaden 554.389.070 TL tutarlı yatırım teşvik belgesi alınmış olup ilk etapta makinelerin alımına yönelik Yapı Kredi Finansal Kiralama Anonim Şirketi aracılığı ile 60 ay vadeli toplam 8 Milyon Euro finansal kiralama sözleşmesi imzalandı ve makine siparişleri verildi” dedi.

2025 YILI İLK ÇEYREĞİ İTİBARIYLA ÜRETİME BAŞLANMASI PLANLANIYOR

Yatırımın Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan taşınmazlarında gerçekleştirilmesinin planlandığını belirten Sarvan, 2025 yılı ilk çeyreği itibarıyla üretime başlanmasının planlandığını kaydetti.

Böylesine önemli bir yatırımı hayata geçirecekleri için duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarvan, “Güneş paneli üretim sürecinde kullanılan ve şirket tarafından üretimi yapılan ham madde sayısını artıracak yatırımımız ile şirketimiz maliyet avantajı konusunda önemli bir adım atmaya karar vermiştir. Bu yatırımımızla alüminyum çerçeve üretimini de kendi bünyemizde yapmış olacağız. Böylece yenilenebilir enerji sektörüne ve ülke ekonomimize de katkıda bulunacağız” diye konuştu.

SEKTÖRÜMÜZE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

“Alüminyum çerçeve üretim tesisimizin hayata geçmesiyle birlikte, güneş panellerimizin üretim sürecini daha da optimize edeceğiz” diyen Sarvan, şöyle devam etti: “Kendi üretim tesisimizde çerçeveleri üreterek çevresel etkimizi daha da azaltmış olacağız. Bu adımımızla güneş enerjisi alanındaki çözümlerimize bir yenisini daha ekledik. Yerli ve milli üretime verdiğimiz önemi bu yatırımımızla bir kez daha göstermiş olduk. Sürdürülebilir büyüme anlayışımız çerçevesinde yol almaya ve sektörümüze katkı sağlamaya devam edeceğiz.”