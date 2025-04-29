Babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz,başarılı öğrencilere tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim sunan Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının 2025 yılı giriş sınavıiçin geri sayım başladı. İSTANBUL (İGFA) - 1863 yılında maddi durumu okumaya elverişsiz çocukların eğitimine destek olmak amacıyla, beş Osmanlı aydını tarafından kurulan ve binlerce öğrencinin hayatına dokunan, Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından Darüşşafaka Cemiyeti, kurulduğu günden bu yana “Eğitimde Fırsat Eşitliği”misyonuyla başarılı öğrencilerin hayatlarını değiştirmeye devam ediyor.

Babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara tam burslu, yatılı ve kolej seviyesinde eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının 2025 yılı giriş sınavı, 25 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de, Türkiye'nin 42 ilinde düzenlenecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği Darüşşafaka Giriş Sınavı’nda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler, tam burslu, yatılı veİngilizce ağırlıklı eğitim alma imkânı kazanacak.

42 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVI’NA HER İLDEN ÖĞRENCİ KATILIM SAĞLAYABİLECEK…

Öğrenciler, Darüşşafaka Giriş Sınavı için https://www.darussafaka.org/egitim-kurumlari/darussafaka-sinavi adresinden başvuru yapabilecekleri gibi bizzat okula giderek de başvurularını gerçekleştirebilirler.

Darüşşafaka Giriş Sınavı; Adana, Adıyaman,Afyonkarahisar,Ağrı,Ankara,Antalya,Balıkesir,Batman,Bursa, Çanakkale,Çorum,Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir,Gaziantep,Hatay,İstanbul, İzmir,Kahramanmaraş,Kars,Kayseri,Kocaeli,Konya,Kütahya,Malatya,Manisa,Mardin,Mersin,Nevşehir,Ordu,Rize,Samsun,Siirt,Sivas,Şanlıurfa,Tekirdağ,Tokat, Trabzon,Van,Yozgat veZonguldak’ta düzenlenecek.

Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek. 42 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gitmek için yapacakları ulaşım masrafına da Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek verilecek.

SINAVA SON BAŞVURU TARİHİ: 20 MAYIS 2025

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokuluna 20 Mayıs Salı gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından 5. sınıftan başlayan tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim hakkı elde edecek.

DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

Öğrencinin, T.C. vatandaşı olması ,Babasının ve/veya annesinin hayatta olmaması, Aiesinin maddi olanaklarının kolej düzeyinde eğitimalması için yeterli olmaması, 2014 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olması(Yaş düzeltmesi geçersizdir.) 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında ilkokul 4. sınıföğrencisi olması

DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI GİRİŞ SINAVI'NA BAŞVURMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Vefat eden ebeveynin bilgileri de dâhil olmak üzere hayattaki ebeveyne ait, e-devletten temin edilebilir.)

Öğrenci belgesi (Okumakta olduğu okul müdürlüğünden ya da e-devletten temin edilebilir.)

Öğrencinin dört (4) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı

Başvuru formu (doldurulmuş)

İkametgâh belgesi (E-devletten temin edilebilir.)