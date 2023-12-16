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6 yıldır İstanbul’da ve turneleriyle Türkiye’nin pek çok noktasında sanatseverler ile buluşan DasDas, 20 Aralık’ta Downtown Bursa’da etkinliklerine başlıyor.

BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en üretken multiplex performans merkezi olan DasDas, beş farklı disiplinden gelen Muzaffer Yıldırım, Mert Fırat, Didem Balçın, Harun Tekin ve Koray Candemir tarafından 2017’de kapılarını açtı. DasDas; 6 yıldır, kendi prodüksiyonu tiyatrolardan, konserlere, çocuk oyunlarından, atölyelere, sergilerden festivallere ve akademiye kadar birçok çeşitte içeriğe ev sahipliği yapan birbirinden farklı ancak organik bir bağa sahip mekanlar bütünü.

Yeni oyunu Titus Kompleks’in Bursa prömiyeri ile perdelerini açacak olan DasDas Bursa’nın ilk gecesinde oyuncu kadrosundaki Mert Fırat ve Didem Balçın da hazır bulunacak. Yılda ortalama 350 ana sahne tiyatro gösterisi, - DasDas prodüksiyonlu oyunlar, -yerli ve yabancı konuk tiyatrolara ev sahipliği yapan ekip Bursa’da olmanın heyecanını yaşıyor.

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