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Geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer’in yerine yeni başkan seçimi için belediye meclisi olağanüstü toplandı. Mecliste kapalı oylama usulü ile gerçekleşen seçimde ilk iki turda üçte ikilik çoğunluk sağlanamadı. Üçüncü turda 9 meclis üyesinin oyunu alan CHP’li Mehmet Kıvrak, Çine’nin yeni belediye başkanı oldu. Cumhur İttifakının adayı Burhan Kandemir ise yapılan üç oylamada da 6 oy aldı.

Başkan Dinçer unutulmadı

Kendisine oy veren meclis üyelerine teşekkür eden Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, “Sonuç Çine’mize hayırlı olsun. Acımız taze, Başkanımız Enver Salih Dinçer’i bir kez daha rahmetle anıyoruz” diye konuştu.

Seçim sonrası tebrikleri kabul eden Başkan Mehmet Kıvrak ve beraberindeki heyet, Merhum Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer’in mezarını ziyaret ederek dua etti.