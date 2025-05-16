Seka Kâğıt Müzesi, sanatseverleri bir araya getiren keyifli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Seka Kâğıt Müzesi, sanatseverleri bir araya getiren keyifli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda sanatçı Mehmet Aka’nın doğaya olan sevgisini ve çevre duyarlılığını sanatla ifade ettiği “Deniz Kabuğu 2” sergisi SEKA Kâğıt Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu.

DENİZ KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Denizlerin kirletilmesine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan sergide, sahillerde bulunan deniz kabuklarının yanı sıra doğadan toplanan kuru ağaç dalları ve geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşan çok sayıda özgün eser yer alıyor. Doğal ve atık materyallerin sanata dönüşerek izleyiciyle buluştuğu sergi, sürdürülebilirliğe ve geri dönüşümün önemine de güçlü bir vurgu yapıyor.

Deniz kabuklarının estetik detaylarının öne çıktığı sergide, ziyaretçiler hem doğanın güzelliğini hem de çevresel sorunlara dair güçlü bir mesajı bir arada deneyimleme şansı buluyor.

18 MAYIS’A KADAR ZİYARETE AÇIK

SEKA Kâğıt Müzesi’nde 18 Mayıs tarihine kadar açık olacak olan “Deniz Kabuğu 2” sergisi saat 10.00-17.00 saatleri arasında sanatseverleri ağırlayacak. SEKA Kâğıt Müzesi denize, doğaya ve geri dönüşüme gönül veren herkesi bu anlamlı sergiye bekliyor.