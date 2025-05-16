İstanbul Şile’de 75.Yıl Ortaokulu “Geleneksel Sanat Gecesi” programı düzenlendi.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Şile 75.Yıl Ortaokulu “Geleneksel Sanat Gecesi” programında Müzik Öğretmeni Suat Erdem’in oluşturduğu ve Şile’nin en büyük çocuk korosu olarak hafızalarda yer alacak olan 87 kişilik çocuk korosu sergiledikleri muhteşem performans İlçe Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya ve katılımcıların öğrenci velilerinin beğenisini kazandı.

BARIŞ MANÇO VE VOLKAN KONAK ANILDI

87 kişiden oluşan ve Şile’nin en büyük çocuk korosu seslendirdikleri eserlerde geçtiğimiz günlerde sahnede hayatını kaybeden Volkan Konak’ın “Aleni Aleni” şarkısını ve Merhum Barış Manço’nun “Sarı Çizmeli Mehmet Ağa” şarkılarıyla her iki usta sanatçıyı andılar.

Muhteşem koro “Bir Başkadır Benim Memleketim” ve “Parla Hilal ve Yıldızım” isimli eserleri katılımcılarla birlikte coşkuyla seslendirdiler.