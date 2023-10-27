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Usta karikatürist ve ressam Haslet Soyöz, yeni sergisi “Karanın Bittiği Mavi” ile denizcilik tarihine bir kez daha ışık tutuyorİSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, sanat hayatında yarım asra yaklaşan usta karikatürist ve ressam Haslet Soyöz’ün “Karanın Bittiği Mavi” isimli yeni sergisine ev sahipliği yapıyor. 26 Ekim’de ziyarete açılan sergide; yolcu gemilerinden geleneksel balıkçı teknelerine, modern transatlantiklerden yük gemilerine kadar Soyöz’ün resim sanatının inceliklerini ustalıkla tuvale yansıttığı 26 yağlı boya eser bulunuyor.

Soyöz, çoğu İngiltere, Hollanda, Fransa, Almanya ve Norveç gibi belli başlı Avrupa tersanelerinde inşa edildikten sonra Türk karasularında hizmet veren gemileri bir araya getirerek denizcilik tarihine ışık tutuyor. Sergide, Rahmi M. Koç Müzesi’nde görülebilen, çalışır durumdaki Liman 2 römorkörünün de yağlı boya tablosu yer alıyor.

KARADENİZ, YALOVA, GEMLİK, GÜLCEMAL…

Soyöz, 2020-2022 yılları arasında resmettiği deniz taşıtlarının yer aldığı sergiye ilişkin “Karikatürist kimliğimin yanı sıra yaklaşık 25 yıldır resim yapıyorum. Resimlerimde daha çok denizi betimlemeyi seviyorum çünkü çocukluğumdan bu yana denize bir hayli ilgi duyuyorum. Rahmi M. Koç Müzesi’nde açtığım ilk sergimin üzerinden 20 yıl geçti. Müzenin kıymetli ziyaretçileriyle buluşan ‘Karanın Bittiği Mavi’ isimli altıncı sergim için de önceki sergilerimde olduğu gibi aylar süren bir araştırma süreci geçirdim. Tüm sanatseverleri karanın bittiği yerde maviyi keşfetmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Gemlik: 1952 yılında Hollanda’da yapıldıktan sonra denizlerimize geldiğinde döneminin en güzel gemilerinden biriydi. Türk denizlerinde hizmet erinin bu geminin dizel makinesine bağlı çift uskuru (pervanesi) vardı. Beyaz rengiyle 1988 yılına kadar denizlerimizde salınan M/V Gemlik, İstinye Tersanesi’nde bakımdayken çıkan yangın sonucu hurdaya ayrıldı.

Gülcemal: 1874 yılında İrlanda’da yapılan yüzen sarayın ilk ismi Germanic’di. 1910 yılında Osmanlı Donanma Cemiyeti tarafından satın alınarak Dolmabahçe açıklarına geldiğinde adı Padişah Mehmed Reşad’ın çocuk yaşta kaybettiği annesi Gülcemal Hatun’un ismini aldı. Kimi zaman Kuva-yi Milliye kahramanlarını, kimi zaman Alman askerlerini misafir etti. Transatlantik Gülcemal, 1920 yılında Türk Bayrağı’yla Atlas Okyanusu’nun diğer tarafındaki ABD’ye giden ilk vapur oldu. Atatürk’ün iki tarafında Deniz Yolları’nın sembolü çift çapanın işlendiği yastıklarla verdiği fotoğraf Gülcemal’de 5 Haziran 1926 günü çekilmişti.