Yurt içinde milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel öğretim kurumları ile yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından alınan öğrenim belgesi ve diplomaların denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esaslar yönetmelikle belirlendi. Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik'e göre yurt içindeki vatandaşlar, kimlik kartı veya nüfus cüzdanıyla, yabancı ülke vatandaşları ise başvuru kimlik belgesiyle denklik merkezlerine başvuruda bulunacak. Yurt dışında ise başvurular eğitim müşavirliklerine/ataşeliklerine pasaport veya kimlik belgesiyle yapılacak.

Denklik işlemi, yurt içinde milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel öğretim kurumları ile yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından alınan karne, transkript, öğrenim belgesi, sertifika, ayrılma belgesi, süresi içinde sunulmuş geçici mezuniyet belgesi ve diploma gibi belgelerin asıllarıyla gerçekleştirilecek.

Söz konusu belgelerin asıllarının zayi olması veya bulunmaması hâlinde, Yönetmelik'te belirtilen ilgili makamlarca onaylanmış fotokopilerle de yapılabilecek.

BELGE İBRAZ EDEMEYENLERE SEVİYE TESPİT SINAVI YAPILACAK

Ders yılı içinde öğrenim belgesi olmadan gelen öğrencinin, eğitim öğretimden uzak kalmaması için hangi ülke, okul ve sınıfta okuduğuna dair velisinin yazılı beyanı doğrultusunda geçici olarak okula devamı sağlanacak, veliden öğrencinin öğrenim belgelerini üç ay içinde getirmesi istenecek.

Savaş, afet veya sığınma nedeniyle denklik talebinde bulunanlardan belgelerini ibraz edemeyenler, seviye tespit sınavına alınacak ve sınav sonucuna göre sınıf seviyesinde denklik işlemi yapılacak.

Denklik başvurusunda bulunan öğrencinin, farklı okul türlerine ait ibraz ettiği belgelere göre başarılı olduğu ders sayısı ve içeriği birlikte değerlendirilecek. Değerlendirmeler sonucunda öğrencinin, uygun ilköğretim ve ortaöğretim okullarından birine veya bir sınıf, alan, bölüm ya da dala denklik işlemi yapılacak.

Denklik işlemi için başvuruda bulunanlar, e-Denklik sistemi üzerinden MEB Denklik Başvuru Formu'nu dolduracak ve "kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, eğitim gördüğü ülkeye ait giriş çıkış sayfaları veya ülkede bulunduğuna dair belge, onaylı karne, ayrılma belgesi, diploma, transkript" aslını forma ekleyecek.

Denkliklerde ilköğretim ve ortaöğretim bir bütün hâlinde dikkate alınacak. Türkiye'deki zorunlu öğrenime başlama yaşı, ilgilinin öğrenime başlama yaşı kabul edilerek sınıfı sınıfına denklik yapılacak ancak ilköğretimle ortaöğretimin toplam öğrenim süresi 12 yıldan az veya fazla olan ülkelerde öğrenim görenlerden lise son sınıfa geçenler, liselerin son sınıfına geçenler gibi; lise son sınıfta öğrenim görenler ise liselerin son sınıfında öğrenim görenler gibi değerlendirilecek.

DENKLİK İSTENMEYECEK ÖĞRENCİLER

Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurt dışında açılan okullar ile 17 Haziran 2016 tarihli ve 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanunu'na göre yurt dışında faaliyet gösteren okullardan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okullardan gelen öğrenciler, denklik işlemine tabi tutulmayacak.

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