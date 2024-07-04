Kocaeli Büyükşehir’in Derince Sopalı Mahallesinde inşasına başladığı Cemevi hızla ilerliyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli genelinde ibadethanelere her türlü desteği veren Büyükşehir, Derince’de yapımına başlanan Cemevi inşasında önemli mesafe kat etti.

Derince Sopalı Mahallesinde 5 katlı olarak inşa edilen Cemevinde ilerleme oranı %40. Binanın betonarme işleri ve duvar imalatı tamamlandı. 2 cephede iskele kurulumu yapıldı, dış cephe kaba sıva işlemleri devam ediyor. Bodrum kat, zemin ve 1. katta kaba alçı sıva tamamlandı. Çatı katı çelik imalatı devam ediyor.

HER İHTİYACA CEVAP VERECEK

5 katlı olarak inşa edilen Cemevinin bodrum katında; cenaze alanı, kazan dairesi, bay abdesthane, temizlik odası, morg, gasilhane, enerji odası, mekanik odası, bay bayan tuvalet, zemin katında; yemekhane, mutfak, 2 adet asansör, ürün satış, fuaye alanı, güvenlik, idari ofis, lavabo, 1. Katta; ofis, kütüphane, depo, sekretarya, yönetici odası, idari ofis, başkan odası, dede odası, 2. Katta; konferans salonu, kulis, eğitim salonu, reji odası, 3 katta ise cem salonu bay- bayan cem girişi, lokma odası yer alıyor.