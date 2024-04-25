DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, "Avukatların her türlü taleplerini öncelikli gündem haline getirip parlamentoda çözüme kavuşturmamız gerekir." dedi.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 200 bini aşkın avukatın mesleki ve ekonomik birçok zorluk altında onuruyla, bilgisiyle ve emeğiyle adaletin tecellisi için ter döktüğünü söyledi.

"Yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı iktidar tarafından tahrip edildiği için her gün çok ciddi bir demokrasi ve hukuk krizinin yaşandığını" öne süren Şahin, "Temel hakların yok sayılmasının, anayasanın araçsallaştırılmasının bedelini hepimiz ağır bir şekilde ödüyoruz. Böyle bir dönemde demokratik bir hukuk devleti için mücadele etme sorumluluğu içerisinde bulunan hukukçular olarak bu vazife en çok da avukatlara düşmektedir." diye konuştu.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre Yargının kurucu unsuru olan avukatların birçok sorunla mücadele ettiğinin altını çizen Şahin, şunları kaydetti.

"İzlenen yanlış politikalar sonucu avukatların sorunları giderek artmakta, avukatlık mesleği ciddi bir itibarsızlaştırma ile karşı karşıya kalmaktadır. Yargı bağımsızlığının iflas etmesi nedeniyle yaşadıkları sorunların yanında uzun yargılama süreleri, müdafilerin kolluk birimlerince adeta düşman olarak görülmeleri, haciz mahallinde avukatların şiddete maruz kalmaları, duruşma tutanağına avukatların etki edememeleri gibi temel sorunlar sebebiyle tüm avukatlarımız mağdur ve muzdariptir. DEVA Partisi olarak avukatların sorunlarına son derece vakıfız. Sahada nasıl bir sıkıntı içerisinde olduklarını, nasıl bir geçim derdi içerisinde sosyal statülerini devam ettirmek için çaba sarf ettiklerini çok net bir şekilde görüyoruz."

Hazırlıkları devam eden 9. Yargı Paketi'nde avukatlık mesleğine yönelik bir düzenleme olup olmadığını bilmediklerini ifade eden Şahin, "Avukatların her türlü taleplerini öncelikli gündem haline getirip, parlamentoda çözüme kavuşturmamız gerekir." değerlendirmesinde bulundu.