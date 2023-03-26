Kaspersky Dijital Ödeme anketine göre Türkiye'deki katılımcıların yüzde 13'ü çevrimiçi bankacılık ve mobil cüzdan hizmetlerini kullanırken karşılaştıkları tehditlere bağlı olarak finansal kayıplar yaşadığı belirlendi.İSTANBUL (İGFA) - Kaspersky Güvenlik Ağı'na göre sadece Türkiye'de 473 binden fazla finansal tehdit Kaspersky tarafından engellendi.

Bu saldırılar, kredi kartı numaraları ve oturum açma bilgileri gibi finansal bilgileri çalmayı amaçlıyor ve genellikle kurbanları cezbetmek için sosyal mühendislik taktiklerini kullanıyor.

Örneğin katılımcıların yüzde 69'u bu nedenle uykularının kaçtığını ve paralarını geri alma konusunda büyük endişe duyduklarını söylerken, kullanıcıların yüzde 64'ü dijital ödeme sağlayıcılarına olan güvenlerinin azaldığını bildiriyor. Yüzde 67'si bir siber olay yaşadıktan sonra çok daha dikkatli olduklarını, yüzde 79'u virüs bulaşan cihazlarına antivirüs uygulamaları gibi güvenlik çözümleri yüklediklerini ifade ediyor.

Kaspersky Teknik Uzmanlık Başkanı Emad Haffar, pandeminin başlangıcından bu yana Türkiye'deki kullanıcıların yüzde 47'si dijital ödemeleri kullanırken en az bir olayla karşılaştığını, bu nedenle çevrimiçi bankacılık ve mobil cüzdan hizmetleri dahil olmak üzere yeni teknolojilerle güvenli bir şekilde nasıl etkileşim kurulacağını bilmenin daha önemli hale geldiğini söyledi.

Kaspersky uzmanları, kullanıcıların dijital ödeme teknolojilerinden güvenli bir şekilde faydalanmalarına yardımcı olmak için şunları öneriyor: