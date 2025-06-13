İzmir'de Narlıdere Belediyesi’nin elektrikli araç kullanımını teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği şarj istasyonları, çevresel faydalarıyla dikkat çekiyor.İZMİR (İGFA) - 1 Ocak 2025 tarihinden bu yana üç farklı lokasyonda 1258 kez şarj hizmeti veren elektrikli araç şarj istasyonlarıyla şu ana kadar 31.608 kWh elektrik enerjisi transferi gerçekleşti. Böylelikle, elektrikli araçlarla yaklaşık 186 bin kilometre emisyonsuz yol kat edilmiş oldu. Yapılan hesaplamalara göre, Narlıdere Belediyesi’nin şarj istasyonlarında araçlarını şarj eden araçlar sayesinde 28 ton karbon salınımının önüne geçildi. Bu oranla birlikte, 1400 ağacın bir yılda temizleyebileceği karbon miktarına eş değer katkı sağlandı.

NARLIDERE’MİZİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ

Narlıdere Belediyesi olarak vatandaşlardan gelen talebe göre elektrikli araç şarj istasyonu altyapısını daha da genişletmeyi hedeflediklerini söyleyen Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de elektrikli araçlara yönelim hızla artıyor. Elektrikli araç sayısı her geçen gün artarken bizde gerekli adımları atıyor, ‘temiz, yeşil ve sessiz Narlıdere’ hedefiyle ilçemizi şimdiden geleceğe hazırlıyoruz. Şu anda üç noktada hizmet veren elektrikli araç şarj istasyonlarını talebe göre artırmayı planlıyoruz” dedi.

DOĞAMIZA NEFES OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Başkan Erman Uzun, kendisinin de elektrikli araç tercih ettiğini söyleyerek, “Karbon ayak izinde yapacağımız her birim azalmanın çevremize, sağlığımıza ve ekonomimize olumlu katkı sağlayacağını unutmamamız gerekiyor. Narlıdere Belediyesi olarak biz bu bilinçle hareket ediyoruz. Önümüzdeki dönemde araç şarj istasyonu altyapısını daha da genişletmeyi, akıllı enerji sistemleriyle verimliliği artırmayı ve çevre dostu uygulamalarımızı kent geneline yaymayı hedefliyoruz. Komşularımızın sağlığını koruyan, yaşam kalitesini artıran, daha temiz ve sürdürülebilir Narlıdere hedefiyle doğamıza nefes olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

ÜÇ AYRI LOKASYONDA HİZMET VERİYOR

Narlıdere Belediyesi’nin 2024 yılı sonunda hizmete aldığı elektrikli araç şarj istasyonları, Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi, Limanreis Mahallesi Muhtarlığı yanı ve Yenikale Mahallesi Çeltek Sokak’ta yer alıyor. Üç ayrı lokasyonda hizmet veren elektrikli araç şarj istasyonları, akıllı telefonlara yüklenen uygulama üzerinden kullanılıyor. Araçlarını şarj eden vatandaşlar uygulama üzerinden şarj durumunu kontrol edebiliyor.