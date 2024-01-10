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Son günlerde adını sıkça duyduğumuz 'Influenza' virüsüne bağlı solunum yolu enfeksiyonu müzik sektöründe de etkili oluyor.

İSTANBUL (İGFA) - Şarkıcı Merve Demir, ekip arkadaşlarını mağdur etmemek için 39 derece ateşle, güçlükle ayakta dursa da klip çekimini söz verdiği gün gerçekleştirdi.

Set aralarında bol bol dinlenerek kamera karşısına geçen Merve Demir, zorlukla tamamladığı iş bitiminde hastanelik olunca 'Influenza' teşhisiyle üç gün istirahat aldı. Demir, yeni teklisi ‘Dilene Dilene’de rapçi Zeyd ile birlikte düet yaptı. Sez Müzik etiketiyle dijital platformlarda yerini alan şarkının söz ve müziği ise Onur Murat imzasını taşıyor. Düzenlemesini Osman Çetin’in yaptığı şarkının klip yönetmenliğini ise Onur Oğuz yaptı.