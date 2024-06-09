Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi’nde, Paleontoloji Alanı ve Dinozor Mağarası, yenilenen yüzüyle büyük beğeni topluyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - “Gelecek Eskişehir’den Geçecek” sloganıyla 2012 yılından bugüne kadar hizmet eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi, renkli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi, Ocak ayında yenilenen yüzüyle Paleontoloji Alanı ve Dinozor Mağarası ile ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Paleontoloji Alanı ve Dinozor Mağarası’nda ziyaretçileri, büyük patlamadan günümüze kadar olan önemli olayların bilgileri ve animatronik dinozorların yer aldığı etkileyici bir alan bekliyor. Yeni eklenen gerçek boyutlu Triceratops ayak izi, Brachiosaurus’un bacak kemiği, T-Rex fosili ve etçil-otçul dinozorların çene yapılarını incelemeye olanak sağlayan kafatası modelleri oldukça dikkat çekiyor.

Paleontoloji Alanı ve Dinozor Mağarası’nda tüm modeller, gerçek fosil yapıları birebir alınarak, 3D yazıcılarla bilim uzmanları ve heykeltıraşlar tarafından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde tasarlanıp üretildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Bilim Deney Merkezi içinde bulunan dinozor alanımız yenilendi. Şehrimizdeki ve çevre illerdeki tüm çocuklarımızı, gençlerimizi, bilim severleri merkezimize bekliyoruz.” dedi.