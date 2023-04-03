Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 57 ayrı eğitimde bin 694 kişiye eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce anne ve anne adayı yetişkinlere, farkındalığın artırılarak uyuşturucu satışı ve kullanımının önüne geçmek amacıyla ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ eğitimi verildi.

Öte yandan özel güvenlik görevlilerine ’KAAN Modülü’ üniversite öğrencilerine ’Gençlik Modülü’ emniyet personeli, öğretmenler ve diğer kamu kurumu çalışanlarına yönelik ’NARKOREHBER Modülü’ eğitimleri de verildi. Bu çerçevede 57 ayrı eğitim faaliyetinde bin 694 kişiye eğitim gördü.