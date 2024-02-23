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CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin ziyaretlerini hız kesmeden sürdürüyor. CHP Aydın İl ve Efeler İlçe Örgütü ile tek yumruk olarak çalışmalarını gerçekleştiren, her geçen gün daha fazla vatandaşla buluşarak desteklerini kazanan Yetişkin'in temposu takdir topluyor.

Yetişkin, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Aydın Sanayi Odası (AYSO) ziyaretinde Başkan Çerçioğlu'na eşlik etti. AYSO Başkanı Gökhan Maraş ve yönetimi ile bir araya gelen Başkan Çerçioğlu ve Yetişkin, AYSO yönetimi ile görüşerek hasbihal etti. Ziyaret sonrası Yetişkin, AYSO Başkanı Maraş ve yönetimine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.