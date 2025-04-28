Kocaeli'ne bağlı İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Bizim Köy Doğa Yürüyüşü, Balören Mahallesi ve Gülbahçe Kadriye Mahallesine doğa deneyimi sundu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünün, İzmit’in köylerinin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü Bizim Köy Doğa Yürüyüşü bu ay Balören Mahallesi ve Gülbahçe Kadriye Mahallesinde devam etti. Katılımcılar, 6 kilometrelik yürüyüş parkuru boyunca doğanın kalbine yolculuk yaptı.

İZMİT BELEDİYESİNDEN KEK VE ÇORBA İKRAMI

Yürüyüşün başlangıç etabından yer alan Balören Mahallesinin Muhtarı Ahmet Demir, yürüyüşe başlamadan önce katılımcılarla sohbet ederek mahalleyi tanıttı. Gülbahçe Kadriye Mahalle Muhtarlığında ise Gülbahçe Kadriye Muhtarı Ahmet Arslan yürüyüş vatandaşları ağırladı. Gülbahçe Kadriye Muhtarlık binası önünde İzmit Belediyesinin mobil ikram tarafından aracı kek ve çorba ikramında bulunuldu.

BİZİM KÖY DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ DEVAM EDECEK

Etkinlik sonunda yürüyüşçüler, çevre temizliği yaparak doğayı koruma bilincini pekiştirdi. Her ay farklı bir kırsal mahalleyi keşfetme fırsatı sunan Bizim Köy Doğa Yürüyüşü, İzmit’in doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için yeni rotalar oluşturmaya devam edecek.