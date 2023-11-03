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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve Kuzey Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve Kuzey Makedonya’da Türkçe eğitim yapan tek üniversite statüsünde olan Uluslararası Vizyon Üniversitesi arasında eğitim, öğretim, araştırma ve teknoloji alanlarında akademik işbirliği protokolü imzalandı.

Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen törene; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can ile iki üniversitenin üst yönetim üyeleri katıldı.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda çalışmalar yürüten üniversitenin Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında akademik faaliyetleri üst seviyeye taşıyacak bir protokole imza attığına dikkati çekerek, "Öğrenci ve akademisyenlerimizin karşılıklı projeler yürüttüğü, uluslararası çalışmalarda paydaş olarak birlikte yer aldığı akademik bir zemin hazırlıyoruz. Uluslararası Vizyon Üniversitesi’nin Avrupa’da Türkçe eğitimin verildiği tek üniversite olması, bizim için çok kıymetlidir. Rektör hocamızın bu önemli iş birliğini bizimle yapmış olması nedeniyle gurur duyuyoruz. Bu iş birliği protokolünün karşılıklı güzel faaliyetlere vesile olmasını ve tüm paydaşlara hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.

DEÜ’nün uluslararasılaşma misyonuna yönelik yürüttüğü faaliyetlerle ve akademik camiada elde ettiği başarılarla bilim dünyasındaki uluslararası görünürlüğünü artırdığına dikkat çeken Rektör Hotar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dünya üniversiteleri arasında daha çok Türk üniversitesi bulunmalı’ sözlerini hatırlattı.

Kuzey Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can ise Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Türkiye’de köklü bir akademik geleneğe sahip olduğunu kaydederek, DEÜ’nün bilgi ve tecrübelerinden istifade etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.