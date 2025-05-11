New York’ta Manhattan Enstitüsü’nün düzenlediği ve masa başına 50 bin dolar ödenen bağış galası, “MAGA Milyarder Ablukası” protestosuyla sarsıldı. Yüzlerce eylemci, milyarderleri emekçi düşmanı politikalarla suçladı.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - ABD’nin New York kentinde, Manhattan Enstitüsü’nün Cipriani 42. Cadde’de düzenlediği lüks bağış galası, “MAGA Milyarder Ablukası” adı verilen bir protestoyla gölgelendi.

New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli’nin görüntülediği eylemde, yüzlerce protestocu, masa başı 50 bin dolar ödenen geceyi hedef aldı.

Göstericiler, Bryant Park’tan yürüyerek restoranın önüne gelip “Biz çoğunluğuz, onlar azınlık” sloganları attı.

Eylemciler, sağ eğilimli düşünce kuruluşu Manhattan Enstitüsü’nü emekçi karşıtı politikaların merkezi olmakla suçladı. Kurumun, asgari ücret artışlarına karşı çıktığını, sağlık hizmetlerini özelleştirmeyi savunduğunu ve kamu hizmetlerini kar amacıyla daralttığını belirten protestocular, bu politikaların Trump döneminin tartışmalı kararlarına zemin hazırladığını ifade etti.

Bir gösterici, “Kamu eğitimini, Medicare ve Medicaid’i hedef alıyorlar; emeklilik haklarımızı gaspediyorlar. Bu halk düşmanlığıdır. Manhattan Enstitüsü, beyaz üstünlükçü fikirlerle topluluklara zarar veriyor. Artık sessiz kalmayacağız” dedi.

Protestoda, “ölüme gömülme” temalı bir performans sergilendi. Göstericiler yere yatarak ellerinde “Milyarder vergi kesintileri beni öldürdü”, “Trump zenginlere yardım etti, bana değil” yazılı karton mezar taşları tuttu. Lüks araçlarla gelen gala konukları, bu sessiz çığlıkla karşılaştı. Konuklar arasında, geçen yıl metroda bir kişinin ölümüne neden olan ve beraat eden eski deniz piyadesi Daniel Penny’nin bulunması, öfkeyi daha da artırdı.

NYPD, restoran çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alırken, eylemin organizatörleri, “New York birkaç ultra zenginin oyun alanı değil. Bu şehir, geçim mücadelesi veren 8 milyondan fazla insanın evi. Susmayacağız” mesajını verdi.