Sakarya Üniversitesi’nin daveti üzerine kentte konser veren Kocaeli Büyükşehir Oda Orkestrası’nın ünü il sınırlarını da aştı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin marka değeri haline gelen Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası’nın ünü il sınırlarını aştı. Başarılı orkestra konser vermek üzere Sakarya Üniversitesi tarafından kente davet edildi.

BÜYÜKŞEHİR ODA ORKESTRASINA ALKIŞ

Klasik Batı ve Türk Sanat Müziği eserlerini senfonik ortamda seslendiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası, muhteşem performansıyla Sakarya’yı kendine hayran bıraktı. Konserde Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi Prof. Dr. Nilgün Sazak solist olarak yer alırken, Cengiz Atlan neyde, Tuncay Kardaş kanunda, Hamdi İtil ise ud ile orkestraya eşlik etti. Engin Şen yönetiminde Sakarya Üniversitesi Turgut Özal Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen konseri, Sakarya Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinin yanı sıra vatandaşlar da ilgi ve keyifle izledi.

KLASİK ESERLER BAŞARILI İLE SESLENDİRİLDİ

Konserin ilk bölümünde klasik batı müziğinin sevilen eserleri icra edildi. Orkestra bu bölüme Goran Bregoviç’in ünlü Underground Tango’su ile başladı. Ardından orkestranın başkemancısı Oğuz Yaşar Özzeren, Vivaldi’nin mi minör Keman Konçertosu’nu büyük bir başarı ile seslendirdi. Orkestra üyelerinden Zeynep Sarıtaş da Cimarosa’nın Obua Konçertosundaki solo performansıyla göz doldurdu. Bölümün son eserinde ise, D Shostakovich’in klasik müzik severler tarafından beğeni ile dinlenen 2 numaralı Vals Jazz Suiti çalındı.

SENFONİK ORTAMDA TÜRK EZGİLERİ

İkinci bölümde ise Türk Sanat Müziği eserlerine yer verildi. Senfonik ortamda seslendirilen şarkılar Sakaryalılar tarafından büyük beğeni gördü. Bu bölüm, üç halk şarkısı olan Şehnaz, Katibim, Nihavend Longa ile başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı flüt eğitmeni Ekim Türkü Özdemir üç halk şarkısında flütüyle solo performans sergiledi.

PROF. DR. SAZAK MUHTEŞEM SESİ İLE EŞLİK ETTİ

Öte yandan konserde Sakarya Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Nilgün Sazak da solist olarak yer aldı. Prof. Dr. Sazak; Kaptanizade Ali Rıza Bey’in “Denizde Akşam”, Muallim İsmail Hakkı Bey’in “Fikrimin İnce Gülü”, “Ah Bir Ataş Ver”, Manastır Türküsü “Bülbülüm Altın Kafeste” ile duayen bestekar Erol Sayan’ın “Kalbe Dolan O İlk Bakış” adlı eserlerinde muhteşem soprano sesiyle Oda Orkestrası’na eşlik etti. Alkışlar ile taçlanan gecede Oda Orkestrası’nın başarısı bir kez daha gözler önüne serildi.

ENGİN ŞEN YÖNETİMİNDEKİ ODA ORKESTRASI ÜYELERİ

Engin Şen yönetimindeki Oda Orkestrasında; Oğuz Yaşar Özzeren (Başkemancı), Yağmur Çınar, Musab Çağrı Türk, Faruk Çetin (2. Keman), Engin Yaşar, Simay Terzioğlu, Yeşim Uzunhasanoğlu, Sıla Bostancı (viyola) Özge Aysu, Ahmet Efe Küçük, Ayşe Naz Şahin (viyolonsel), İsmail Hakkı Gayretli, Ceyda Durak, Gizem Yaşar (Flüt), Ekim Türkü Özdemir, Tolga Batur klarnet, Zeynep Sarıtaş, Çınar Deniz Özbek trompet, Ulaş İskenderoğlu

Prof. Dr. Nilgün Sazak (Soprano) Dr. Öğretim Görevlisi Cengiz Atlan (Ney) Öğretim Görevlisi, Hamdi İtil (Ud) Öğretim Görevlisi Tuncay Kardaş (Kanun) yer aldı.