DOSAB ve DOSABSİAD tarafından bu yıl da gerçekleştirilen geleneksel iftar yemeği programında bölge sanayicileri bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski’nin öncülüğünde düzenlenen iftar programında bölge sanayicilerinin de katılımıyla birlik ve dayanışma ruhu bir kez daha pekiştirildi.

‘DAYANIŞMA VE BİRLİK İÇİNDE GÜÇLÜYÜZ’

Yoğun katılımla gerçekleştirilen iftar organizasyonunda birlik ve beraberlik vurgusu yapan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Ramazan ayının bereketini paylaştığımız şu günlerde birlikte olmak bizlere manevi huzur ve güç veriyor. Bu ayda ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak bizler için bir vazife ve sorumluluktur. Bu doğrultuda DOSAB ile iş birliğinde ihtiyaç sahiplerine erzak yardımlarımızı ulaştırdık. Birlik ve beraberliğimizi deprem zamanında da göstererek ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı TIR’ları bölgeye gönderdik. Ayrıca çeşitli gruplarda ihtiyaçları belirleyerek toplumsal dayanışmanın gücünü ortaya koymaya çalışıyoruz. DOSAB Başkanımız Levent Eski de Türkiye’de örnek bir OSB olma yolunda faaliyetler sürdürerek çalışmalarımıza destek oluyor. Bizler de DOSABSİAD olarak gerek ekonomik, gerek kültürel gerekse sosyal faaliyetlerimizle, her zaman toplumumuzun yanında olmaya ve bugün burada aynı sofrada bir araya gelen sanayicilerimizle kentimiz ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

'BÖLGEMİZ İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Bölgede hayata geçirilen önemli proje ve faaliyetlere değinen DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski ise, “Sanayicilerimizin üretimini güçlendirmek adına yaptığımız faaliyetlerin yanı sıra, birlik ve beraberliği güçlendirmek de öncelikli hedefimizdir. Yaptığımız yardımların ihtiyaç sahiplerine umut ve destek olmasını diliyorum. Bu değerleri yaşatarak, bölgemizin gelişimine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz." dedi.