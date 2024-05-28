DOSABSİAD, ev tekstili sektörünün en prestijli etkinliklerinden biri olan HOMETEX’e bu yıl 55 üye firmasıyla katılım gösterdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Fuar Merkezi'nde Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraklerinden KFA Fuarcılık tarafından düzenlenen HOMETEX Ev Tekstili Fuarı'na, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) 55 üye firmasıyla katıldı.

BAKAN BOLAT VE HİSARCIKLIOĞLU’DAN ZİYARET

Fuara ziyarette bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Başkan Çevikel’in firma stantını da ziyaret ederek fuarla ilgili görüş alışverişinde bulundular. Türkiye'nin önde gelen sanayi bölgelerinden biri olarak, tekstil alanında güçlerini pekiştirmek amacıyla özellikle uluslararası fuarlara büyük önem verdiklerini belirten DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel yaptığı açıklamada, "Bursa, ev tekstili sektöründe her zaman yenilikçi ve kaliteli üretimiyle öne çıkmıştır. Fuarda sergilediğimiz ürünler, Türk tekstil sektörünün geldiği noktayı ve kalitemizi en iyi şekilde yansıtıyor. Üyelerimiz, HOMETEX Fuarı'nda sergiledikleri yenilikçi ürünlerle ve özgün tasarımlarıyla bir kez daha farklarını ortaya koydu. Uluslararası düzeydeki bu fuarlar, ihracat hedeflerimize ulaşmamızda kritik bir rol oynuyor. HOMETEX, üyelerimizin küresel pazarda daha fazla yer edinmelerine katkı sağlamaya devam ediyor." dedi.

‘İHRACAT POTANSİYELİMİZİ ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Ev tekstili sektöründe teknolojik gelişmeler ve yenilikçi yaklaşımların artık daha da önemli hale geldiğini belirten Çevikel, “Akıllı tekstil uygulamalarımız ve çevre dostu üretim tekniklerimizle uluslararası rekabette öne çıkıyoruz. HOMETEX Fuarı, yenilikçi ürünlerimizi dünya pazarına tanıtmak ve ihracat potansiyelimizi artırma açısından büyük önem taşıyor. İyi bir üretim kalitesi kadar, ürünlerimizi dünya pazarında etkili bir şekilde tanıtmak, yerli ve yabancı binlerce alıcıyla buluşmak, yeni iş birlikleri geliştirmek ve ihracat hacmimizi artırmak açısından bu fuarlar çok değerli. Bu bağlamda TETSİAD ve BTSO'nun katkılarıyla gerçekleşen fuarda sektörün gelişimine olan katkılarından dolayı emeği geçen herkese ve fuarın ülkemizde kalmasına katkı sağlayan BTSO Başkanı Sayın İbrahim Burkay'a teşekkür ediyorum. DOSABSİAD olarak, önümüzdeki dönemde de uluslararası fuarlara katılım sağlayarak, sektördeki etkinliğimizi artırmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.