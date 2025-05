Renkli görüntülere sahne olan Uluslararası Konya Yarı Maratonu, sporun birleştirici gücünü ve insan ruhunun sınır tanımayan azmini bir kez daha gözler önüne serdi.

KONYA (İGFA) - Binlerce kişinin katıldığı maratonda, en özel anlar DOSD Meram ve DOSD Meram Spor Kulübü’nün özel bireyleriyle yaşandı. DOSD Meram’ın özel sporcusu Muhammed Eren Uysal da bu büyük organizasyonda Türkiye rekoru kırdı.

Hafta sonunda gerçekleştirilen Konya Yarı Maratonu, sporun birleştirici gücünü ve insan ruhunun sınır tanımayan azmini bir kez daha gözler önüne serdi. Konya Büyükşehir Belediyesinin organizasyonunda gerçekleşen maratona binlerce kişi katılırken, en özel anlar Meram Belediyesinin öncülüğünde hayata geçirilen Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram ve DOSD Meram Spor Kulübü’nün özel bireyleriyle yaşandı.

MUHAMMED EREN TARİHİ KOŞUSUYLA TÜRKİYE REKORU KIRDI

Maratona katılan özel sporcular, sadece parkuru değil, aynı zamanda ön yargıları da aştılar. Bu anlamlı koşunun en çarpıcı hikâyesi ise, DOSD Meram Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu Muhammed Eren Uysal’a ait. Down sendromlular kategorisi 10 kilometre koşusunda önceki Türkiye rekoru olan 1 saat 11 dakika kırılmaz sanılırken, Muhammed Eren Uysal adeta tarih yazdı. 55 dakika 33 saniyelik derecesiyle yalnızca rekoru alt üst etmekle kalmadı, aynı zamanda tüm Türkiye'ye ilham verdi. Bu olağanüstü başarı, maraton alanında coşkulu alkışlar ve duygusal anlara sahne oldu.

BAŞKAN MUSTAFA KAVUŞ: “BU BAŞARI, SADECE BİR REKOR DEĞİL, BİR UMUT MESAJIDIR”

Bu önemli başarısı sebebiyle Muhammed Eren’i, antrenörlerini ve onların şahsında tüm DOSD Meram’ın özel sporcularını tebrik eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, duygularını şu sözlerle dile getirdi; “Muhammed Eren kardeşimiz sadece bir derece elde etmedi, hepimizin kalbine dokunan bir başarıya imza attı. Özel bireylerimizin neler başarabileceğini, azimle nelerin üstesinden gelebileceklerini tüm insanlara gösterdi. Onu, antrenörlerini ve DOSD Meram ailesini yürekten kutluyorum. DOSD Meram Spor Kulübümüz, çok kısa sürede elde ettiği bu başarılarla bizleri defalarca gururlandırdı. Kulübümüzün faaliyetlerini genişleterek sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü inanıyoruz ki, her birey ancak desteklendiğinde kendi potansiyelini gerçekleştirebilir. DOSD Meram’ın tüm özel öğrencileri, insanın isterse her şeyi başarabileceği mesajını sadece Konya’ya değil, tüm Türkiye’ye ulaştırdılar. Her birini can-ı gönülden kutluyorum.”