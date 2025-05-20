Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Didim’de denizle buluştu.AYDIN (İGFA) - Didim Yelken Kulübü ve Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) iş birliğiyle düzenlenen yat yarışı, hem spor hem de milli bayram coşkusunu Ege’nin mavi sularına taşıdı.

Organizasyonun açılışı, Duja Hotels ev sahipliğinde Duja Didim’de düzenlenen özel bir kokteyl ile gerçekleştirildi.

Sporcular, davetliler ve destekçiler keyifli bir atmosferde bir araya gelerek yarış heyecanını paylaştı.

Organizasyon sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Duja Hotels Satış ve Pazarlama Koordinatörü Volkan Gökay, “Sporun, turizme ve destinasyon tanıtımına katkısı tartışılmaz. Duja Hotels olarak bu katkının bilinciyle hareket ediyoruz ve önümüzdeki dönemde uluslararası platformlarda da spor organizasyonlarının destekçisi olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Katılımcılar Destek A ve Destek B gruplarında yarışırken Destek A Grubunun şamnpiyonu Zeyla isimli tekne olurken, destek B grubunda ise Kayık Orsa birinci oldu.

Yarış boyunca katılımcılar yalnızca deniz sporlarına olan tutkularını ortaya koymakla kalmadı, aynı zamanda 19 Mayıs’ın anlam ve önemini deniz üstünde kutladı.

Etkinlik sonunda dereceye giren takımlar ödüllerini düzenlenen törenle aldı.