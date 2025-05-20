Bursa Osmangazi Belediyesi, toprakla buluşturduğu çiçeklerle ilçenin güzelliğine güzellik katıyor. Yaz döneminde 262 bin 500 çiçek toprakla buluşarak Osmangazi’yi güzelleştirecek.BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz kış döneminde 302 bin çiçeği toprakla buluşturarak ilçeyi çiçek bahçesine çeviren Osmangazi Belediyesi, yaz dönemi çiçek ekimlerine hız kesmeden devam ediyor. Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ekipleri ilçeyi güzelleştirmek için yaz dönemi çiçek ekimine başladı. Osmangazi Belediyesi, tarafından ilçedeki park, meydan ve yeşil alanlara 14 çeşitten oluşan 262 bin 500 adet çiçeğin ekimine başlandı. Toprakla buluşturulan rengarenk çiçekler Osmangazi ilçesinde yaşayan vatandaşlara keyifli bir yaşam alanı sunuyor.

Osmangazi’yi güzelleştirmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Yaz dönemi çiçek ekimlerine başladık. Yaz dönemi boyunca çiçek ekimleri yaparak Osmangazi’yi çiçek bahçesine çevireceğiz” dedi.