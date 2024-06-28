Çayırova Belediyesi, engelleri ortadan kaldırmaya devam ediyor. Engelliler Merkezi arkasına inşa edilen ‘Duyu Bahçesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Yaşamın her alanına dokunacak hizmetler üreten ve ilçedeki özel bireyler için birçok çalışmayı hayata geçiren Çayırova Belediyesi, engelleri ortadan kaldıracak bir parkı da ilçeye kazandırmaya hazırlanıyor. Mart ayında hizmete açılan Engelliler Merkezi’nin hemen arkasında inşa edilen ‘Duyu Bahçesi’nde çalışmalar son sürat devam ediyor. İlçedeki özel bireylerin aileleri ve kendi başlarına vakit geçirebileceği, sosyalleşmelerine imkan sağlayacak Duyu Bahçesi, tamamlandıktan sonra, ilçede büyük bir ihtiyaca yanıt verecek. Engelliler Merkezi’nin arkasındaki alana inşa edilecek Duyu Bahçesi, özel bireylerin sosyalleşme merkezi olacak. Engelliler Merkezi’nin arkasına inşa edilen Duyu Bahçesi’yle birlikte, engelsiz yürekler için büyük bir kompleks alan oluşturulmuş olacak.

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Toplam 10 bin 200 metrekarelik peyzaj alanında özel bireylerin sosyalleşmesi amacıyla oluşturulacak Duyu Bahçesi projesinde, 300 metrekarelik koku bahçesi alanı, 430 metrekarelik duyu parkuru, 630 metrekarelik denge parkuru, 450 metrekarelik hobi bahçesi, 100 metrekarelik duyusal yürüyüş parkuru, 100 metrekarelik kum havuzu, açık hava dersliği ve sahne, oyun alanı, çeşitli dinlenme alanları, rekreasyon alanları, yürüyüş alanları, otopark ve akülü araba şarj istasyonları yer alacak. Parkın kısa bir süre sonra çalışmaların tamamlanmasının ardından hizmete sunulacağı belirtildi.