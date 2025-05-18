Yurt dışında seyir halindeki Düzce plakalı tır, gurbetçileri heyecanlandırdı. 81 AAF 350 plakalı aracı gören gurbetçiler, “Ölürüm Türkiyem” şarkısıyla coşarak sürücüye selam gönderdi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Yurt dışında trafikte ilerleyen Düzce’ye ait 81 AAF 350 plakalı tır, gurbetçilerin yüreklerini ısıttı.

Türk plakalı aracı fark eden gurbetçiler, son ses “Ölürüm Türkiyem” şarkısını çalarak tırın peşine takıldı.

Araçtan el sallayarak Türk olduklarını belli eden gurbetçiler, sürücüye sevgi ve selam gönderdi.

O anları cep telefonuyla kaydeden gurbetçiler, bir süre tırı takip ettikten sonra yollarına devam etti.