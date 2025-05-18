Obezite, kadınlarda hormonal değişiklikler, gebelik ve sosyal faktörler nedeniyle daha sık görülüyor. Prof. Dr. Namık Özkan, obezitenin yol açtığı 8 sağlık sorununu ve korunma yollarını anlattı.ANKARA (İGFA) - Obezite, vücutta aşırı yağ birikimiyle ortaya çıkan ciddi bir sağlık sorunu. Kadınlarda yağ oranı yüzde 35’i aşarsa obezite olarak tanımlanıyor.

Türkiye’de her 3 kişiden biri obez (yüzde 36), her 3 kişiden biri ise fazla kilolu (yüzde 37,3). Hormonal farklılıklar, gebelik, menopoz ve hareketsiz yaşam, kadınlarda obeziteyi artırıyor.

Obezite Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Namık Özkan, Avrupa Obezite Günü öncesi, obezitenin kadınlarda neden olduğu hastalıkları ve korunma yöntemlerini paylaştı.

OBEZİTENİN KADINLARDA YOL AÇTIĞI 8 SAĞLIK SORUNU

Üreme ve Jinekolojik Sorunlar: Polikistik Over Sendromu (PCOS), infertilite, endometriyal ve meme kanseri riski artıyor. Gebelikte diyabet, hipertansiyon ve erken doğum gibi komplikasyonlar görülüyor.

Metabolik Hastalıklar: Tip 2 diyabet ve metabolik sendrom, insülin direnciyle tetikleniyor.

Kardiyovasküler Hastalıklar: Hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, dislipidemi ve inme riski yükseliyor.

Solunum Sorunları: Uyku apnesi ve astım, obeziteyle daha sık ortaya çıkıyor.

Sindirim Sistemi Hastalıkları: Safra taşları, reflü (GÖRH) ve karaciğer yağlanması riski artıyor.

Kas-İskelet Sorunları: Osteoartrit ve gut, eklemlere binen yükle tetikleniyor.

Kanser: Meme, rahim, yumurtalık, kolon ve böbrek kanseri riski obezitede daha yüksek.

Psikolojik Sorunlar: Depresyon, anksiyete ve sosyal izolasyon, damgalanma nedeniyle artıyor.

Prof. Dr. Namık Özkan, obeziteyi önlemek için uyulması gereken kuralları ise şöyle sıraladı:

Sağlıklı beslenmeye özen gösterin.

İşlenmiş gıdalar, fast food ve şekerli içeceklerden uzak durun.

Porsiyon kontrolü yapın, yavaş yiyin ve iyi çiğneyin.

Yeterli su için.

Fiziksel aktiviteyi artırın.

Günlük hareketliliği artırın. Merdiven kullanın, kısa mesafeleri yürüyün.

Kaliteli ve yeterli uyuyun.