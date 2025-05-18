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Diyarbakır Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde uzun yıllar öğretim görevlisi olarak görev yapan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Babür Bozkurt Canbolat, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede vefat etti. BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde de 2010'lu yıllarda İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde Emniyet Amiri olarak görev yapan Babür Bozkurt Canbolat'ın Diyarbakır'daki ani ölümü sevenlerini, meslektaşlarını üzüntüye boğdu.

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