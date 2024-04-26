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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle, sürücü N.K, eşi S.K., kızları Y.K. ve N.K. yaralandı.

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