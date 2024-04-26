BUSADER Federasyonu, çatısı altında yer alan ANSEDER'in organizasyonu ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Hatay Samandağ BUSADER İlkokulu öğrencilerinin heyecanına ortak oldu.

HATAY (İGFA) - Bursa’dan başlattığı iyilik hareketini tüm yurda yayan BUSADER Federasyonu, Hatay Samandağ’da yıkılan ilkokulu baştan inşa ederek Şubat Ayında eğitim öğretim hayatına kazandırmıştı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda depremzede çocukları yalnız bırakmayan BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle, Yönetim Kurulu Üyesi Şerafettin Tiryaki, ANSEDER Başkanı Öztuna Norman ve üyeleri, Bursa BUSADER Yönetim Kurulu Üyesi Asiye Pampu, Veteran Busader Yönetim Kurulu Üyesi Birgül Müngen, ANSEDER organizasyonu ile BUSADER İlkokulu’ndaki kutlamaya katıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin ve ekibinin de katıldığı kutlamada BUSADER üyeleri, öğrencilerin sevgi gösterileri karşısında gurur ve mutluluğu bir arada yaşadı.

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Şenlikte oyunlar oynayıp, sihirbaz gösterisi izleyen, pamuk şeker ve çeşitli ikramlarla çok eğlenen çocuklara, çeşitli hediyeler de dağıtıldı. Kutlama programında konuşan BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle, 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra federasyon olarak afetzedelerin yanlarında olmaya çalıştıklarını söyledi. Özgüle, "BUSADER İlkokulu'nu inşa ederek buradaki görevimiz bitmedi. Burada hayat tamamen normale dönene kadar vgücümüz yettiğince gerek çocuklarımızın gerekse depremzedelerin yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Şenliğin ardından BUSADER üyeleri, bölgede yaptırdıkları konteyner kenti de ziyaret etti.