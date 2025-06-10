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Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çocuğu dereden çıkaran yakınları, köprü önünde sağlık ekiplerini bekledi. Y.A.Y., ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düzce Beyciler Mahallesi'nde, 5 yaşındaki bir çocuk, dengesini kaybedip dereye düştü. Çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Çocuk hastaneye kaldırıldı, polis soruşturma başlattı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin Beyciler Mahallesi 1561 Sokak'taki köprüden derenin karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Y.A.Y., dengesini kaybederek dereye düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

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